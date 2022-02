Vanessa Hinz, die Staffel-Queen vom Schliersee

Die Staffel ist für die 29-Jährige die Paradedisziplin. In ihrer bisherigen Weltcup-Bilanz stehen neben einem Sieg im Massenstartrennen von Kontiolahti 2018 ganze zehn erste Plätze in der Staffel gegenüber. Auch bei Weltmeisterschaften stand sie gemeinsam mit den Team-Kolleginnen mehrmals ganz oben auf dem Podest: 2015 in Kontiolahti und 2017 in Hochfilzen, dort holte sie zusätzlich im Mixed-Wettbewerb den Titel.

Sehnsucht nach der Olympia-Medaille für Hinz und die Damenstaffel

Eine olympische Medaille wäre die erste für die Oberbayerin. Zugleich könnte sie eine lange Durststrecke für die deutschen Biathletinnen beenden. 2018 hatten die in Pyeongchang mit Hinz den Podestplatz im Mixed mit Platz vier knapp verfehlt. In Vancouver hatte es im Jahr 2010 mit Bronze letztmals Edelmetall für ein Damen-Biathlon-Team bei Winterspielen gegeben.

Vom Skilanglauf zum Biathlon gewechselt

Zu diesem Zeitpunkt war Hinz aber noch in einer ganz anderen Disziplin unterwegs. Als Langläuferin startete sie Ende 2007 erstmals bei Junioren- und FIS-Rennen. Über einen vierten Platz bei den Deutschen Meisterschaften du Rang drei bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften 2012 in Oberwiesenthal kam sie aber nicht hinaus. So wechselte Hinz in der Saison 2012/13 zum Biathlonsport und debütierte gegen Ende dieses Winters im Weltcup.

Erster Staffel-Erfolg - gemeinsam mit Preuß, die jetzt auch startet

Nachdem sie in der folgenden Saison mit Platz sechs ihr erstes Top-10-Ergebnis erzielte, wurde sie für die Staffel nominiert, mit der ihr dann auch prompt der erste Sieg gelang. Und zwar mit Franziska Preuß, mit der Hinz jetzt auch in Zhangjiakou antreten wird. Vielleicht wird Hinz nach Denise Herrmann ja in China die nächste Biathlon-Medaillengewinnerin, die ursprünglich mit dem Langlaufen angefangen hat.