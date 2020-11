Vanessa Hinz auf Instagram: "Einfach froh, wenn ich laufen kann"

Noch nicht richtig Winter

So richtig Winter ist es dort auch noch nicht. Aber es habe "vor einer Stunde angefangen zu schneien", erzählt die Oberbayerin. Draußen liegt aber bisher nur ein kleines weißes Band.

"Einfach froh, wenn ich laufen kann" nach überstandenem Bänderriss

Die Erwartungen für diese Saison lässt Hinz noch offen. "Vorhersehen kann man nichts, wir müssen einfach schauen, wie wir in die Saison rein kommen", sagt die 28-Jährige. Das Saisonziel sei "ein gutes Ergebnis bei der WM, möglichst mit Edelmetall". Bis zum Saisonstart am 28. November in Kontiolahti will sie auf jeden Fall in Form sein. Auch wenn die Wettbewerbe ohne Zuschauer stattfinden müssen, ist sie "einfach froh, wenn ich laufen kann". Den Bänderriss aus der Vorbereitung auf die neue Saison spürt sie noch, der Aufbau danach hat aber gut geklappt. Jetzt ist sie trotzdem bereit für die Wettkämpfe.