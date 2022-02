Valieva: Tränen und Platz vier nach Sturz

Der öffentliche Druck war am Ende wohl doch zu groß. In ihrer letzten Kür patzt die 15-jährige Eiskunstläuferin Kamila Valieva mehrfach, stürzt sogar - und bricht anschließend in Tränen aus. Die Russin, um die während der Olympischen Spiele eine Doping-Diskussion entsprungen war, verpasst damit ihre zweite Goldmedaille. Valieva wurde hinter russischen Teamkolleginnen Anna Schtscherbakowa und Alexandra Trussowa sowie Kaori Sakamoto aus Japan Vierte.

Doping-Skandal um bei Olympia

Sie war vielleicht die meistdiskutierte Athletin bei diesen Olympischen Spielen. Die Teenagerin aus Russland wurde vor den Winterspielen positiv auf die Einnahme verbotener Substanzen getestet worden. Beim Internationalen Sportgerichtshof CAS erstritt das Russische Olympische Komitee eine vorübergehende Starterlaubnis.

Herzmittel vom Opa von Valieva

Dort hatte Valieva offenbar behauptet, die verbotene Substanz Trimetazidin sei über ein Herzmedikament ihres Großvaters in ihren Körper gelangt. Nichts weiter als eine Schusselei einer 15-Jährigen also. Nach Informationen der New York Times seien in der Dopingprobe der 15 Jahre alten Eiskunstläuferin drei unterschiedliche Substanzen zur Behandlung von Herzproblemen entdeckt worden - eine verbotene und zwei erlaubte.

Es entsprang eine Diskussion über Doping-Tests, faire Wettkämpfe, Glaubwürdigkeit des Sports - und über den Umgang einer erst 15-Jährigen, die zu Höchstleitungen getrieben wurde - und eventuell dazu gebracht wurde, sich zu dopen.

Medaillenvergabe kann stattfinden

Das Internationale Olympische Komitee (IOC ) dürfte erleichtert sein, dass Valieva nach ihrem Sturz die Medaillen-Ränge verpasst hat. Zuvor hatte sie entschieden, dass es keine offizielle Medaillenvergabe gäbe, wenn Valieva unter den ersten Dreien landet. Auch diese Entscheidung war umstritten.