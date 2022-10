UWCL: Bayern-Frauen gewinnen verrücktes Spiel gegen Benfica

Rückstand, Patzer der Keeperin, Verletzungspech, Anschluss, Ausgleich, gehaltener Elfmeter und dann der Siegtreffer zum 3:2-Endstand in der achten Minute der Nachspielzeit - das CL-Gruppenspiel zwischen den FC Bayern Frauen und Benfica Lissabon hätte kaum turbulenter sein können. Am Ende gab es ein Happy End für die Münchnerinnen.

Bayern startet stark

Die Bayern-Frauen kamen zunächst gut in das Spiel. Sie machten offensiv Druck, drängten auf einen frühen Treffer. Carolin Simon flankte in der 3. Minute auf den zweiten Pfosten, dort erwischte Linda Dallmann den Ball nicht richtig, sonst wäre es gefährlich geworden. Nur sechs Minuten später die nächste gute Chance für die Gäste aus München: Lina Magull führte eine Ecke kurz aus, Klara Bühl bekam den Ball und zog vom rechten Strafraumrand mit Wucht ab - an den linken Pfosten.

Wenig Kreativität im Strafraum

Die Münchnerinnen blieben weiter dran, doch es fehlte ein wenig die Kreativität, um sich im Strafraum gegen das Team aus Lissabon durchzusetzen. So stand es nach gut vierzig Spielminuten noch immer 0:0. Kurz vor der Pause meldete sich dann aber Benfica eindrucksvoll zurück vor dem Tor der Gäste. Ana Vitoria eroberte den Ball im Mittelfeld, passte dann auf Cloé Lacasse, die von links außen flach in den Strafraum zu Nycole Raysla abspielte. Die Brasilianerin zog sicher ab und traf zum 1:0 für die Gastgeberinnen.

FCB-Frauen erleben Déjà-Vu

Für die FCB-Frauen war es ein Déjà-Vu, schon im ersten Gruppenspiel gegen Rosengard waren sie in einen Rückstand geraten, konnten diesen aber noch zum Sieg drehen. Die zweite Hälfte auf dem Benfica-Campus verlief zunächst allerdings nicht zu Gunsten der Gäste.

Magull verletzt, Grohs mit großem Patzer

Magull köpfte den Ball nach einer Flanke von Linda Dallmann auf das Tordach. Eine weitere gute Chance für die Münchnerinnen, bei der sich Magull allerdings verletzte. Sie war nach dem Kopfball unsanft gefallen und wohl mit dem Kopf an das Knie der Gegenspielerin geraten. Lange musste sie am Boden liegend behandelt werden, für die Kapitänin ging es nicht weiter.

Kurz nach dem das Spiel wieder angepfiffen wurde, folgte ein Angriff der Portugiesinnen. Die Bayern-Keeperin Maria Luisa Grohs sah dabei nicht gut aus. Sie griff bei dem harmlosen Torschuss von Lacasse neben den Ball, der trudelte daraufhin ins Tor - die 2:0-Führung für Benfica (59.).

Münchnerinnen kämpfen weiter um den Ausgleich

Im weiteren Spielverlauf fingen sich die Gäste aus München wieder, arbeiteten konsequent nach vorne und wurden belohnt. Nach einer Ecke von Simon verwandelte Maximiliane Rall per Kopf zum 1:2-Anschlusstreffer in der 67. Minute.

Das gab den Bayern-Spielerinnen Aufwind, in der Schlussphase drehten sie noch einmal auf. In der 83. Minute kam Georgia Stanway kurz vor dem Strafraum an den Ball, sie zog mutig ab und traf zum 2:2-Ausgleich. Alles schien wieder möglich, doch dann gab es Elfmeter für die Gastgeberinnen nach einem Foul von Saki Kumagai. Keeperin Maria Luisa Grohs machte den vorherigen Patzer wieder gut, sie parierte den Strafstoß gegen Ana Vitoria.

Last-Minute-Siegtreffer

Das Spiel schien schon vorbei zu sein, als Stanway sich in der gegnerischen Hälfte noch einmal den Ball erkämpfte und dann sehenswert aus rund 18 Metern zum 3:2-Endstand traf. Die Münchnerinnen drehten ein absolut verrücktes Spiel in der 98. Minute und treten nun mit drei Punkten im Gepäck den Heimweg an.