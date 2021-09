Ustorf als Headcoach: Nürnberg Ice Tigers mit Befreiungsschlag

Die Nürnberg Ice Tigers waren am Sonntagabend gerade mit 1:3 in Rückstand gegen die Straubing Tigers in Rückstand geraten, als Nürnbergs Goalie Niklas Treutle seine Kelle zertrümmerte – und das Spiel eine Wende nahm. Mit 6:3 gewannen am Ende die Nürnberger ihr erstes Spiel nach dem Rauswurf von Chefcoach Frank Fischöder. Ein Befreiungschlag nannte es der Verein auf Facebook. Damit wurde auf jeden Fall erstmal der Negativtrend der Nürnberg Ice Tigers gestoppt.

Sportdirektor Stefan Ustorf und Co-Trainer Manuel Kofler standen bei der DEL-Partie gegen die Straubing Tigers zum ersten Mal gemeinsam als Verantwortliche hinter der Bande der Ice Tigers. Nach nur vier gewonnen Punkten in den ersten sechs DEL-Spielen waren die Nürnberger als Schlusslicht der Tabelle in die Partie gegangen. Und nach einem offensiven Start liefen die Nürnberger in einen Konter und wurden schon in der zweiten Minute mit dem 0:1 durch Sandro Schönberger bestraft, schafften aber schon in der 8. Minute den Ausgleich durch Tyler Sheehy.

Goalie Treutle setzt ein Zeichen und zertrümmert seine Kelle

Während die Ice Tigers, angefeuert von 2.631 Zuschauern, versuchten, das Spiel zu machen, verlegte sich Straubing aufs Kontern. Erfolgreich, denn in der 15. Minute gelang dem Ex-Nürnberger Andreas Eder nach einem Fehler von Marko Friedrich das 1:2 für Straubing. In der 17. Minute nutzten die Straubinger dann noch eine Überzahl und einen weiteren gravierenden Fehler von Oliver Mebus zum 1:3 aus Sicht der Nürnberger.

Mebus hatte dabei sogar noch den eigenen Torwart behindert – und Treutle reagierte: Er zertrümmerte seine Torwartkelle und ließ seinem Frust freien Lauf. Wieder hatten die Nürnberger durch individuelle, leichte Fehler den Rückstand kassiert. Aber der Ausbruch des sonst so ruhigen Goalies zeigte Wirkung.

Ustorf engagiert und kommunikativ auf der Bank

Nach einer weiteren Strafe erzielte Tyler Sheehy noch in Unterzahl seinen zweiten Treffer und verkürzte für die Nürnberger auf 2:3. Dabei ging er hinter die Torlinie und schoss Straubings Torhüter Sebastian Vogel scharf an die Schoner und der Torwart bugsierte den Puck dann praktisch selbst ins Tor.

Ein freches Tor, das aber die Devise der Nürnberger an diesem Abend – unter neuer Führung – dokumentierte: Schießen aus allen Lagen. Und nur Scheiben aufs Tor können auch ins Tor. So war es wirklich auffällig, dass die Nürnberger jede Schussmöglichkeit wahrnahmen – was man wohl schon der Marschroute von Sportdirektor Stefan Ustorf und Co-Trainer Manuel Kofler zuschreiben darf.

Überhaupt sah man Ustorf viel mit den Spielern reden, sie immer wieder anfeuern und engagiert – und ohne Klemmbrett – mit den Spielern kommunizieren. In der 27. Minute gelang dann auch der Ausgleich durch Dane Fox, der damit zum ersten Mal in dieser Saison traf und im Anschluss noch ein zweites sehenswertes Tor machte.

Mit 4:3 gingen die Nürnberger in die zweite Drittelpause. Und gerade die routinierten Führungsspieler, denen in den vergangenen Spielen oft schlampiges und unergiebiges Spiel vorgeworfen wurde, wurden schließlich ihrem Anspruch immer mehr gerecht.

Im dritten Drittel überstanden die Ice Tigers zwei und die Straubing Tigers eine Unterzahl ohne Gegentreffer, bevor den Nürnberger innerhalb von zwei Minuten in der 55. und 56. Minute ein Doppelschlag gelang: Nach einem Schuss von Gregor MacLeod musste Straubings Goalie Vogl abprallen lassen, Reimer setzte nach und Ryan Stoa vollendete zum 5:3. Den Schlusspunkt setzte dann wieder Tyler Sheehy, der mit dem 6:3 seinen Hattrick schoss.

Zukünftig "fundamentale Sachen" besser machen

Stefan Ustorf zeigte sich im Anschluss an die Partie sehr zufrieden mit dem Charakter der Mannschaft und der "Antwort, die sie gegeben hat nach dem ersten Drittel und dem 3:1-Rückstand." Um in die Zukunft zu schauen, müsse die Mannschaft aber auch fundamentale Dinge besser machen, so der Sportdirektor in Trainerfunktion.

Damit erklärte er indirekt auch nochmal, warum der bisherige Chefcoach Frank Fischöder und Torwart-Trainer André Dietzsch nach der 3:8-Klatsche am Freitag in Schwenningen mit sofortiger Wirkung beurlaubt wurden. Dem Sportdirektor waren wohl zu viele leichte und grundlegende Fehler aufgefallen.

Am Samstag hatte Ustorf in einer Mitteilung des Vereins geschrieben: "Ich möchte mich bei Frank und André für die extrem harte Arbeit bedanken, die sie bei den Nürnberg Ice Tigers geleistet haben. Leider ist Zeit in diesem Jahr ein Luxus, den wir nicht haben. Wir benötigen Resultate und sind der Meinung, dass die Mannschaft jetzt einen neuen Impuls hinter der Bande braucht."

Das machte deutlich, dass die Nürnberger sich rechtzeitig gegen einen in dieser Saison erstmals wieder möglichen Abstieg wappnen wollen. Dazu macht sich der Verein auch auf die Suche nach einem neuen Headcoach. Bis der gefunden ist, werden Stefan Ustorf und Co-Trainer Manuel Kofler führen. Und ob das Spiel gegen Straubing ein Strohfeuer war oder ein richtungsweisendes Spiel, das wird sich schon am kommenden Freitag zeigen. Dann spielen die Nürnberg Ice Tigers zuhause gegen den ERC Ingolstadt.