Uschi Disl - eine Ausnahme-Biathletin wird 50

Langes Warten auf den ersten Einzel-Weltmeistertitel

Dabei verkennt man beim verklärten Rückblick, dass auch Disl ihre Schwächen hatte, vor allem am Schießstand. Trainer Uwe Müßiggang bemühte gerne die Anekdoten, dass er einige seiner grauen Haare auch Disls Schießleistungen zu verdanken habe.

In der Loipe zählt die Dietramszellerin regelmäßig zu den Schnellsten, was ihr den Beinamen "Turbo-Disl" einbrachte. Am Schießstand ging es oft dahin. Ihr Weltcupdebüt feierte sie in Ruhpolding 1989, bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen war sie erstmals 1991 und 1992 dabei.

Doch Disl sammelte vorerst nur in Staffelrennen Medaillen. Die ersten großen Einzeltitel folgten erst bei der WM 2005 in Hochfilzen. Nach Gold im Sprint legte sie gleich noch Gold in der Verfolgung nach. Disls damals simple Erklärung: "Diesmal habe ich es einfach geschafft, mein Gehirn auszuschalten. Ich weiß, dass ich gut schießen kann ... Diesmal ist mir eben ein fehlerfreies Schießen gelungen. Und wenn ich alles treffe, dann gewinne ich auch."