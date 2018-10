Usain Bolt trifft zum ersten Mal als Profifußballer

"Bei meinem Debüt zu treffen, ist ein gutes Gefühl. Ich bin froh, ein Mariner zu sein, und gebe mein Bestes, um ins Team zu kommen. Es ist schön, der Welt zu zeigen, dass ich mich verbessere", teilte Bolt mit. Der Leichtathletik-Weltrekordler über die 100 und 200 Meter träumt schon seit der Kindheit von einer Karriere als Profifußballer. Im März 2018 absolvierte er in einer Länderspielpause ein Show-Training bei Borussia Dortmund, im August gaben die Central Coast Mariners bekannt, dass Bolt auf unbestimmte Zeit mit der Mannschaft trainieren könne - eine Vereinbarung, kein Vertrag.

Ist Bolt bereit für seine erste Profisaison?

Am 31. August feierte Bolt in einem Freundschaftsspiel sein Debüt, als er in der 71. Minute eingewechselt wurde. Bis zum Saisonstart in Oktober will Bolt nach eigener Aussage seine Fähigkeiten weiter verbessern. Mariners-Trainer Mike Mulvey hatte angedeutet, dass sich Bolt mit einer guten Leistung gegen McArthur für einen Platz im Kader empfehlen könne. Central Coast startet am 21. Oktober mit einem Auswärtsspiel bei Brisbane Roar in die neue Saison der A-League, der höchsten Spielklasse Australiens.