US Open: Zverev im Halbfinale - wie einst Boris Becker

1:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:1), 6:3 gewann Zverev im Viertelfinale gegen den bissigen Kroaten Borna Coric. Er habe nicht sein bestes Tennis gespielt, aber: "Ich bin hier zum ersten Mal im Halbfinale, nur das zählt."

Nach dem deutliche Verlust des erstens Satzes habe sich Zverev selbst wachrütteln müssen. "So kann man nicht das Viertelfinale in einem Grand Slam spielen. Glücklicherweise bin ich rechtzeitig aufgewacht", erklärte er nach dem Sieg.

Halbfinale gegen Pablo Carreno Busta aus Spanien

Deutschlands bester Tennisspieler, in New York an Nummer fünf gesetzt, trifft nun auf den Spanier Pablo Carreno Busta (Nr. 20), der den Kanadier Denis Shapovalov in über vier Stunden Spielzeit mit 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 0:6, 6:3 niederkämpfte.

Laura Siegemund im Doppelfinale

Bereits im FInale ist Laura Siegemund (Metzingen). Die 32-Jährige erreichte zusammen mit der Russin Wera Swonarewa als erste Deutsche seit Claudia Kohde-Kilsch 1985 bei den US Open das Finale im Damendoppel. Das Duo schlug die ungesetzten Russinnen Anna Blinkowa und Weronika Kudermetowa (Russland) 5:7, 6:3, 7:5.