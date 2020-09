03.09.2020, 21:03 Uhr

US Open: Krawietz/Mies ziehen in zweite Runde ein

Die French-Open-Sieger Kevin Krawietz aus Coburg und Andreas Mies aus Köln sind bei den US Open in die zweite Runde eingezogen. Das deutsche Doppel besiegte in seinem Auftaktmatch die Australier Max Purcell/Luke Saville 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:4.