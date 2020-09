US Open: Krawietz/Mies ausgeschieden

Im vergangenen Jahr hatten Krawietz/Mies in Flushing Meadows noch das Halbfinale erreicht. "Wir sind enttäuscht, gefühlt waren wir das bessere Team", sagte Krawietz. Das deutsche Doppel vergab durch die Niederlage die große Chance, im Turnier weit zu kommen. In ihrer Hälfte des Tableaus wären sie nach dem überraschenden Scheitern der an Nummer eins gesetzten Titelverteidiger Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (Kolumbien) die letzte gesetzte Paarung gewesen.

Nächstes Turnier in Kitzbühel?

Durch die Niederlage ändern sich womöglich auch die Pläne von Krawietz/Mies. Beide wollten überlegen, nun doch in der kommenden Woche das Turnier in Kitzbühel (ab 7. September) zu spielen. Fest geplant sind vor Beginn der French Open (ab 27. September) auf jeden Fall noch die Turnierteilnahmen in Rom und Hamburg.