US Open: Kohlschreiber scheitert in der ersten Runde

Kohlschreiber ist der dritte der anfangs fünf deutschen Herren, der beim ersten Grand-Slam-Turnier nach der Corona-Pause gleich zum Auftakt ausgeschieden ist. Auch Peter Gojowczyk und Dominik Koepfer verpassten den Einzug in die zweite Runde. Der Augsburger, der beim Grand-Slam-Turnier in New York schon fünfmal das Achtelfinale erreicht hatte, berichtete nach der Partie, dass ihm die Zuschauer enorm gefehlt hätten. "Es ist natürlich schon sehr traurig. Es fehlt nicht nur die Hälfte, es fehlt eigentlich 80 oder 90 Prozent", sagte er.

Auch Siegemund ausgeschieden

Fed-Cup-Spielerin Laura Siegemund verlor gegen die an Nummer 16 gesetzte Belgierin Elise Mertens klar mit 2:6, 2:6 und war dabei völlig chancenlos. Die einseitige Partie dauerte lediglich 1:26 Stunden. Damit sind von den deutschen Damen nur noch Angelique Kerber und Anna-Lena Friedsam dabei. Die beiden Spielerinnen treffen am Mittwoch im deutschen Duell in der zweiten Runde aufeinander.