US-Open: Görges als letzte deutsche Spielerin gescheitert

Trotz einem Matchballs im zweiten Satz gegen Vekic verpasste Görges ihr erstes Viertelfinale bei einem Hartplatz-Major. Am Ende musste sie sich nach hartem Kampf in 2:42 Stunden geschlagen geben. Damit musste sie im vierten Duell mit der 23 Jahre alten Kroatin, die erstmals bei einem Grand Slam unter den besten Acht steht, die erste Niederlage einstecken.

Titelverteidiger und -verteidigerin ausgeschieden

Die Japanerin Osaka, die im Vorjahr in New York ihren ersten von zwei Grand-Slam-Titeln geholt hatte, verlor im Achtelfinale gegen die an Nummer 13 gesetzte Schweizerin Belinda Bencic 5:7, 4:6. Damit musste sie auch ihre Führung in der Weltrangliste wieder an Ashleigh Barty abgeben. Tags zuvor war auch bei den Herren mit Novak Djokovic der Titelvertediger ausgeschieden. Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Angelique Kerber war bereits in der ersten Runde gescheitert.