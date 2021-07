US-Amerikaner Sepp Kuss gewinnt 15. Tour-Etappe

Pogacar fährt weiter dem Toursieg entgegen

Tour-Spitzenreiter Tadej Pogacar kam mit der zweiten Verfolgergruppe ins Ziel und verteidigte das Gelbe Trikot. Der bisherige zweitplatzierte Guillaume Martin aus Frankreich erlebte einen Einbruch und fiel deutlich zurück. Neuer Zweiter ist mit deutlichen 5:18 Minuten Rückstand der Kolumbianer Rigoberto Uran.

Erst Ruhetag, dann auf den Col du Tourmalet

Am Montag hat die Tour ihren nächsten Ruhetag, am Dienstag steht ein weitere Höhepunkt in diesem Jahr an: der Anstieg auf den legendären Col du Tourmalet.