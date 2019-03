Urteil zu Polizeikosten: "Flickenteppich in der Gebührenfrage"

"Ich glaube, das Bundesverwaltungsgericht hat mit der heutigen Entscheidung Rechtsgeschichte geschrieben. Es ging um eine Grundsatzfrage, die lautete: Ist es zulässig, dass die Kosten der Polizeieinsätze teilweise der DFL in Rechnung gestellt werden. Und die Antwort heute war eindeutig: Ja, es ist zulässig", sagte Ulrich Mäurer, Innensenator von Bremen, nach der Urteilsverkündung am Freitagvormittag (29.03.2019).

Dabei hatten die Leipziger Richter ein gar nicht so klares Urteil gesprochen. Grundsätzlich könne der Veranstalter an Kosten zwar beteiligt werden, aber es blieben viele Fragezeichen. Richter Wolfgang Bier, der den Fall ans Oberverwaltungsgericht Bremen zurückwies, urteilte: "Die Rechtmäßigkeit des Gebührenbescheides steht noch nicht vollständig fest."

Stadt Bremen: "Die DFL hat das Spiel verloren"

Mäurer, der als Vertreter der Freien und Hansestadt Bremen ursprünglich den Gebührenbescheid an die DFL geschickt hatte, freuzte sich dennoch: "Es verstößt nicht gegen geltendes Verfassungsrecht. Insofern ist das eine Entscheidung, die zu 100 Prozent auf unserer Seite steht. Die Entscheidung war in ihrem Duktus und in ihrer Klarheit eindeutig. Ich hoffe, dass die DFL erkennt, dass sie dieses Spiel verloren hat."

Mit eher betretener Miene hatte am Vormittag Reinhard Rauball, der Präsident der DFL, den Gerichtssaal in Leipzig verlassen. "Es ist eine Entscheidung, die sicherlich anders ausgefallen ist, als wir uns gedacht haben. Das muss man so einräumen", sagte Rauball, der auch selbst Jurist ist: "Die Frage, wer wann welchen Gebührenentscheid erlässt, muss das Land Bremen tun. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt versuchen nachzubessern."

Rauball: "Wir haben also eine Art Flickenteppich"

Gleichzeitig befürchtet Rauball, dass - abhängig vom Bundesland - in Zukunft unterschiedlich gehandelt werden könnte. "Es ist leider so, dass unterschiedliche Statements vorliegen. Wir haben in den letzten Tagen gelesen, dass es der Innenminister von Bayern ablehnt. Der Innenminister von Baden-Württemberg auch, der Innenminister in Hessen auch. Wir haben also eine Art Flickenteppich, was die Gebührenfrage möglicherweise angelangt. Das berührt dann schon die Frage der Chancengleichheit der Vereine, je nachdem, in welchem Bundesland sie sind", so Rauball.

Bayerns Innenminister Herrmann und die Haltung des Freistaats

Unter anderem hatte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann in einem Interview mit BR Sport schon vor dem Urteil den bayerischen Weg skizziert und betont, dass es die "Kernaufgabe des Staates und damit auch der Polizei" sei, "sich bestmöglich um die Sicherheit in unserem Land zu kümmern." Das gelte bei Demonstrationen, Popkonzerten oder dem Oktoberfest genauso wie bei Fußballspielen: "Es ist nicht üblich, die Veranstalter an den jeweiligen Polizeikosten zu beteiligen."

Nach dem Urteil sagte Herrmann, dass man das Urteil nun zunächst analysieren wolle, auch in der nächsten Innenministerkonferenz. "Aber meine Grundauffassung bleibt: Die Hauptaufgabe des Staates ist es, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen", sagte Herrmann dem Bayerischen Rundfunk. Er begrüßte allerdings auch den Vorstoß der Leipziger Richter, in Zukunft die einzelnen Störer bei den Kosten heranzuziehen.