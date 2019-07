Ursula Staudter - 50 Jahre Übungsleiterin beim TSV Unterhaching

1967 wurde die Freisingerin an die Jahnschule in Unterhaching versetzt. Der TSV Unterhaching nutzte die Gelegenheit und holte die junge Sport- und Werklehrerin 1969 in den Verein. Über 50 Jahre ist das her, und bis heute ist Ursula Staudter dabei. Wie das funktioniert? "Nur wenn man das immer macht. Wenn man aufhört, dann geht’s nicht mehr", meint die 75-jährige: "Ich bin also immer in der Halle, das ist der Vorteil."