Urs Meier zum Videobeweis: "Emotionen werden kaputt gemacht"

Der Schweizer Fußball-Kommentator und ehemalige Schiedsrichter Urs Meier sieht den Videobeweis, den es inzwischen seit fünf Jahren gibt, kritisch. Damit geht es seiner Meinung nach beim Fußball nicht unbedingt gerechter zu als vorher. Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt sagte Meier, das Problem sei, dass der Video-Assistent nicht bei allen Spielen eingesetzt werde. "Wo ist da die Gerechtigkeit, wo ist die Gleichheit? Oft wird er auch falsch eingesetzt", kritisiert Meier.

Meier: Fußball "nicht unbedingt gerechter geworden"

Laut Meier wird der Videobeweis bei sogenannten Grau-Entscheidungen eingesetzt - beim Foul. "Rote Karte, keine Rote Karte, Handball, kein Handball - da haben wir noch immer riesige Probleme und dadurch ist es nicht unbedingt gerechter geworden."

Meier kritisierte auch die manchmal lange Wartezeit auf Entscheidungen des Video-Assistenten:

"Emotionen werden unterdrückt, Emotionen werden kaputt gemacht. Das Spiel wird nicht attraktiver. Denn Fußball lebt vom Hin und Her, von Emotionen. Und das wird vom Videobeweis oft blockiert, gestoppt. Und das ist nicht gut für den Sport." Urs Meier

Ähnlich wie Meier äußerte sich zuletzt auch Lukas Podolski. "Der VAR macht den Fußball kaputt", sagte der Ex-Nationalspieler dem "Kicker": "Der nimmt die Intensität aus den Zweikämpfen heraus. Es gibt keine Fouls mehr, keine Grätschen, da wird sich nur noch entschuldigt - das ist ein Drama."

VAR immer wieder in der Kritik

In der Bundesliga wurde der Videobeweis zur Saison 2017/18 eingeführt. Er steht seitdem immer wieder in der Kritik. Erst am Wochenende stand der "Kölner Keller", wie der VAR (Video Assistant Referee) auch genannt wird, bei einigen Spielen verstärkt im Mittelpunkt. Insgesamt sechs Tore erzielten beispielsweise der 1. FC Köln und RB Leipzig am Samstagabend, die Partie endete jedoch 1:1. Vier Tore wurden nach Videobeweis aberkannt.

Gegner des VAR bemängeln zu lange Wartezeiten und teils falsche Entscheidungen. Zudem würde er die Stimmung nach einem Torerfolg dämpfen - schließlich könne der Treffer ja noch mit Verspätung aberkannt werden. Befürworter würden allerdings Meiers These widersprechen: Sie glauben, dass der Fußball durch den Videobeweis gerechter geworden sei.

Neuerung in den Niederlanden

In der ersten niederländischen Fußball-Liga dürfen ab dieser Saison Entscheidungen der Videoschiedsrichter auch im Stadion gezeigt werden. Es handelt sich um die Szenen, aufgrund derer der Schiedsrichter eine erste Entscheidung revidiert hat. Die auf den Videowänden eingespielten Szenen sollen dem Publikum den Grund für das Eingreifen des VAR verdeutlichen.