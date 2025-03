FCB-Torwart Urbig muss verletzt von U21-Nationalteam abreisen

Der FC-Bayern-Torhüter Jonas Urbig muss wegen einer Fußverletzung für die kommenden beiden Länderspiele der U21-Nationalmannschaft absagen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, habe der 21-Jährige die Blessur im Training erlitten und sei bereits zur weiteren Behandlung nach München zurückgekehrt.

Gebhardt von Regensburg nachnominiert

Cheftrainer Antonio Di Salvo hat Felix Gebhardt von Jahn Regensburg für die Testspiele beim EM-Gastgeber Slowakei am Freitag und am 25. März in Darmstadt gegen Spanien nachnominiert. Im Tor stehen dürfte allerdings Noah Atubolu vom SC Freiburg als etatmäßige Nummer eins.

Über die Schwere der Verletzung sowie die Ausfalldauer von Urbig machten weder der DFB noch die Bayern genauere Angaben. Zuletzt hatte der im Winter aus Köln nach München gewechselte Schlussmann den verletzten Manuel Neuer vertreten und die vergangenen vier Pflichtspiele absolviert. Nach dem großen Lob für seine Leistung bei den Champions-League-Duellen mit Leverkusen, hatte Urbig am Wochenende gegen Union Berlin in der 83. Minute gepatzt - im Anschluss daran erzielte Union den 1:1-Ausgleich.