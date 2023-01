"Unvergesslich": Die Sportwelt trauert um Rosi Mittermaier

Als "Gold-Rosi" von der Winklmoosalm eroberte sie 1976 bei den Olympischen Winterspielen die Herzen der Menschen und wurde zu einer der größten Persönlichkeiten im bayerischen Wintersport. Jetzt ist Rosa Katharina ("Rosi") Mittermaier-Neureuther mit nur 72 Jahren nach schwerer Krankheit "im Kreise der Familie friedlich eingeschlafen".

Wasmeier: "Sie wird unvergesslich bleiben"

Als enger Freund der hinterbliebenen Familie um Ehemann Christian und den Kindern Felix und Ameli Neureuther kannte Markus Wasmeier die ehemalige Skirennfahrerin besonders gut. "Die Rosi war ein ganz spezieller Mensch, der so viel Wärme ausgestrahlt hat, so viel Dankbarkeit, Bescheidenheit. Sie hat sich nie vorne hingestellt", sagte Wasmeier im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. "Sie hat so schöne Werte vermittelt und hat uns alle mitgenommen. Darum ist sie nicht nur eine Sportlerin. Für sie waren die Freunde und die Familie wichtiger. Darum wird sie unvergesslich sein", so Wasmeier weiter.

"Sie hat ein Herz wie die Zugspitze groß ist." Markus Wasmeier

Höfl-Riesch: "Die konnte man nur lieb haben"

Die ehemalige Skirennfahrerin Maria Höfl-Riesch wuchs mit Felix Neureuther auf und kannte die Familie seit der Kindheit. "Es ist ein Riesenschock. Natürlich ist 72 viel zu früh und ich bin unendlich traurig. Ich kenne Rosi mein ganzes Leben. Für mich war sie immer die Mama vom Felix. Ich bin mit Felix in den Kindergarten gegangen, in die Grundschule. Ich danke ihr für alles. Rosi hat dafür gesorgt, dass der Frauensport anders wahrgenommen wird. Sie ist immer normal geblieben, so bescheiden. Die konnte man nur lieb haben."

"Meldungen wie heute machen mich extrem traurig", schrieb der ehemalige Skispringer und Gewinner der Vierschanzentournee, Sven Hannawald

"Unser letztes Treffen beschreibt dich, wie du von klein an, aber auch nach deinen ganzen großen Erfolgen warst. Ein Sonnenschein und Vorbild für alle. Ruh in Frieden liebe Rosi." Sven Hannawald

Auch Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern München, zeigte sich bestürzt und unterstrich die Bedeutung, die die Oberbayerin für den Sport hatte: "Rosi Mittermaier war eine der größten deutschen Sportlerinnen und eine einzigartige bayerische Sympathieträgerin. Sie hat die Menschen bewegt und begeistert, ich selbst durfte das unter anderem 1976 bei ihrem zweiten Olympia-Gold beim Slalom von Innsbruck an der Skipiste miterleben. Der FC Bayern trauert an der Seite ihrer Familie, Angehörigen und Freunde."

Schloder: "Liebenswerter und angenehmer Mensch"

Der langjährige Kapitän der deutschen Eishockeynationalmannschaft, Alois Schloder aus Landshut, sagte in einer ersten Reaktion im Bayerischen Rundfunk: "Sie war ein liebenswerter, angenehmer Mensch ohne Skandale." Kennengelernt haben sich der Eishockeyspieler und die Ski-Nachwuchshoffnung 1968 in Grenoble. "Sie war damals ein ganz junges Mädel, das waren für uns beide die ersten Olympischen Spiele". Er werde sie als "tolle Sportlerin" und als Frau in Erinnerung halten, die immer mit beiden Füßen im Leben stand.

Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, stellt die Bedeutung Mittermaiers für den Wintersport heraus und lobt sie als kluge Beobachterin von Sport und Gesellschaft: "Mit Rosi Mittermaier-Neureuther verlässt uns eine der größten deutschen Wintersportlerinnen, die vor allem jedoch ein wunderbarer Mensch war. Wir erinnern uns dankbar an ihre sportlichen Erfolge, an ihr langjähriges Engagement als persönliches Mitglied des DOSB und an ihre klugen und immer sehr geerdeten Diskussionsbeiträge zu Sport und mehr."