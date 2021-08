Unterhachinger Volleyballer kooperieren mit TSV 1860 München

Der TSV 1860 München betrieb in den 1970er und 1980er Jahren eine sehr erfolgreiche Volleyballmannschaft. Viermal holten die Giesinger in dieser Zeit die deutsche Meisterschaft und fünfmal den DVV-Pokal (von 1977 – 1980 unter dem späteren Starcoach Stelian Moculescu). 1989 wanderten die Volleyballer von den "Löwen" zum TSV Milbertshofen ab.

Aus TSV Unterhaching wird TSV Haching München

Nun wollen die Sechzger ihre Volleyballsparte wiederbeleben. Parallel zum TSV Unterhaching soll es beim TSV 1860 Freizeit-, aber auch Jugendmannschaften geben. Die Toptalente der Löwen und des TSV Unterhaching haben dann die Möglichkeit, beim künftigen Bundesligaverein Erfahrungen zu sammeln oder im besten Falle mitzuspielen. Der Bundesligaverein wird ab sofort TSV Haching München heißen und ein neues Logo erhalten.

"Gemeinsame Zukunft in der Volleyball-Bundesliga"

Robert Reisinger, Präsident des TSV 1860 München, sagt: "Volleyball hat bei uns Löwen eine erfolgreiche Geschichte. Daran wollen wir anknüpfen und die für Zuschauer sehr attraktive Sportart wieder beim TSV 1860 etablieren. Von der Kooperation mit dem TSV Unterhaching 1910 profitieren beide Seiten."

Auch Robert Langwieser, Vizepräsident des TSV Unterhaching, freut sich sehr über die gemeinsame Zusammenarbeit: "Bereits als junger Spieler und angehender Funktionär bei Haching, war ich als Fan in der Rudi-Sedlmayer-Halle zu den Meisterschaftsspielen. Ich freue mich sehr, dass wir nun zwei Vereine mit erfolgreicher Volleyball-Vergangenheit in eine gemeinsame Zukunft in der Volleyball-Bundesliga zusammenbringen können."