Unterhachinger Turner Marcel Ngyuen verzichtet auf Heim-WM

Der Unterhachinger Turner Marcel Ngyuen, der sich im brandenburgischen Kienbaum auf die WM vorbereitet hatte, laboriert seit Wochen an einem Anriss der Supraspinatussehne in der linken Schulter. Dennoch hoffte er bis zuletzt auf sein Mitwirken an der WM vom 4. bis 13. Oktober in seiner Wahlheimat Stuttgart.

Schwere Entscheidung

"Die Einheiten in Kienbaum haben aber gezeigt, dass eine WM-Teilnahme leider keinen Sinn macht und ich dem Team nicht so helfen kann, wie ich es mir gewünscht hätte", erklärte Nguyen die WM-Absage auf einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz.

"Dies war die schwerste Entscheidung meines Lebens." Marcel Nguyen zur WM-Absage