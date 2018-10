Unterhaching will gegen Münster zurück in die Erfolgsspur

Zuletzt dreimal in Folge Unentschieden, davor eine 0:1-Heimniederlage im bayerisch-fränkischen Duell gegen Würzburg. Unterhaching will endlich mal wieder einen "Dreier" landen und weiter an der Spitzengruppe dranbleiben und um den Aufstieg mitspielen. "Das wollen aber auch 19 andere", sagt Schromm.

Dementsprechend will er für die "ganz schwierige Aufgabe versuchen, Woche für Woche den ein oder anderen Punkt zu sammeln." Allerdings bangt die Spielvereinigung um ihren Toptorjäger Stephan Hain, bei ihm zwickt es in der Leiste. Zudem kommt der Gegner nach zuletzt drei Siegen sicher mit "breiter Brust", befürchtet Unterhachings Coach.

Die Oberbayern haben als Sechster nur zwei Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze. Preußen Münster ist mit nur einem Zähler mehr Vierter.

Unterhaching - Münster live im BR Fernsehen und BR Mediathek

Spannung ist also garantiert. BR Sport überträgt die Partie SpVgg Unterhaching gegen Preußen Münster am Samstag ab 14.00 Uhr live im BR Fernsehen und im Livestream in der BR Mediathek.