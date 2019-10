Unterhaching verliert Müller und die Tabellenführung

37 Minuten lang mussten die Hachinger in Braunschweig in Unterzahl spielen. Stürmer Jim-Patrick Müller musste nach wiederholtem Foulspiel nach 53 Minuten mit Gelb-Roter Karte vom Platz. Besonders bitter für die Hachinger: Die Spielvereinigung, die sich in der ersten Halbzeit mit individuellen Fehlern das leben selbst schwer gemacht hatte, war gerade dabei, in die Partie zu finden.

Doch auch in Unterzahl konnte Unterhaching dem Tabellendritten Braunschweig Paroli bieten. Beide Teams neutralisierten sich über weite Phasen, große Aufreger und Torchancen waren die Seltenheit.

Unterhaching muss Tabellenführung an Halle abgeben

Durch das Remis im Spitzenspiel des 12. Spieltags verlor Unterhaching die Tabellenspitze in der 3. Liga. Neuer Tabellenführer ist der Hallesche FC, der souverän 4:0 bei Waldhof Mannheim gewann und einen Punkt vor Unterhaching steht. Der bisherige Tabellenvierte MSV Duisburg kletterte durch einen 3:1-Sieg gegen den 1. FC Kaiserlsautern auf Platz drei und hat nur einen Punkt Rückstand auf Unterhaching, Braunschweig ist mit einem weiteren Zähler Rückstand Vierter.