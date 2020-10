18.10.2020, 14:57 Uhr

Unterhaching verliert in Saarbrücken in der Nachspielzeit

19 Minuten war Unterhaching am 5. Spieltag Tabellenführer der 3. Liga. Dann kassierten die Oberbayern in Saarbrücken erst den Ausgleich, in der Nachspielzeit das 1:2 - und stehen mit leeren Händen da. Der TSV 1860 München bleibt Tabellenführer.