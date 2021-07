20.07.2021, 12:14 Uhr

Unterhaching und Ingolstadt top in der DFB-Nachwuchsförderung

Der Deutsche Fußball-Bund hat 2,95 Millionen Eurozur Belohnung und Stärkung der Nachwuchsförderung an die Fußball-Drittligisten ausgezahlt. Die höchsten Summen fließen in diesem Jahr an Absteiger SpVgg Unterhaching und Aufsteiger FC Ingolstadt 04.