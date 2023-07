Unterhaching-Trainer Unterberger: "Ziel lautet Klassenerhalt"

Neben dem starken Gegner bei der Eröffnungspartie in Regensburg gibt es für den neuen Cheftrainer der SpVgg Unterhaching noch einige weitere Hindernisse zu umschiffen.

Mini-Etat, keine starken Neuverpflichtungen und eine fehlende Lizenz

Der Aufsteiger musste wegen dem kleinsten Etat der Liga auf starke Neuverpflichtungen verzichten und stattdessen Nachwuchsspieler integrieren. Des weiteren fehlt dem Coach sogar noch die eigentlich nötige Trainerlizenz. Trotzdem genießt Unterberger das Vertrauen des Vereins. Präsident Manfred Schwabl freut sich auf den "absolut bayerischen Auftakt in Regensburg" und auf alle weiteren Spiele.

14. Jahr als Trainer in Unterhaching , die erste als Profi-Chef

Das einzige Ziel lautet: Klassenerhalt. "Alles andere wäre totaler Bullshit", erklärte der Coach in Anbetracht der Voraussetzungen. Trotzdem ist er überzeugt, das Ziel erreichen zu können. Schließlich kennt der der 34-Jährige die SpVgg aus dem Effeff, er hat in Unterhaching in der Vergangenheit schon alle anderen Klassen trainiert. "Ich gehe hier bei Unterhaching in mein 14. Jahr als Trainer", erklärte das Urgestein des Vereins.