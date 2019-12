Unterhaching setzt sich in Jena klar durch

Nico Mantl hielt die Oberbayern zwei Mal nervenstark in der Partie, während zwei weitere Male das Aluminium den Ausgleich verhinderte. Umgekehrt führten beide Torchancen der Spielvereinigung prompt auch zum Torerfolg. Felix Schröter (26.) erzielte den Treffer zum 1:0 für die SpVgg. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit legte Niclas Stierlin (45. +1) nach zum 2:0. Unglaublich bitter für die Jenaer, die keineswegs die schlechtere Mannschaft waren, allerdings eine Lehrstunde in puncto Effizienz erteilt bekamen. Unterhaching geht mit einer 2:0-Führung in einem Spiel, das eigentlich 1:1 stehen müsste, in die Pause.