Blitz-Doppelschlag dreht Spiel: Haching bezwingt Münster

Wie im Tanz: Der eine legt vor, der andere nach. Münster und Unterhaching haben sich die fünf Tore der Partie fast fair aufgeteilt. Nur mit dem Doppelschlag der Hachinger konnte Münster dann nicht mehr mitziehen. Die Partie am 19. Spieltag der 3. Liga endete mit einem 3:2 (1:1).

Die beiden Mannschaften gingen mit hohem Druck in die Partie. Schon in der achten Minute netzten die Preußen ein. Yassine Bouchama platzierte den Ball im rechten oberen Eck, Haching-Keeper René Vollath war chancenlos (8.). Doch die Münchner Vorstädter ließen das 1:0 nicht lange auf sich sitzen. Schon in der 11. Minute fiel das Ausgleichstor durch Simon Skarlatidis. Der 32-Jährige nutzte eine kurze Unachtsamkeit der Münster-Defensive aus, schnappte sich einen abgeprallten Ball und schob ihn über die Linie.

Doppelstreich führte zum Sieg

Nach einer rasanten Anfangsphase und den beiden frühen Treffern beruhigte sich das Spiel. Die Gäste konnten zwar mit ein paar mehr Chancen aufzeigen, doch gefährlich wurden die Preußen nicht.

Ab der 60. Minute ging es Schlag auf Schlag: Weil ein Ball an den Arm von Hachings Raphael Schifferl sprang, gab die Schiedsrichterin Riem Hussein Strafstoß für Münster. Joel Grodowski verwandelte den Elfmeter zum 1:2. Und wieder legten die Hachinger nach - dieses Mal mit einem Doppelstreich durch Manuel Stiefler (67.) und Aaron Keller (68.). Den Rückstand konnte Münster dann jedoch nicht mehr wettmachen, es blieb beim 3:2.

Unterhaching klettert mit dem Sieg auf den achten Platz. Mit einem Spiel weniger fehlen nur fünf Punkte auf den Drittplatzierten Ulm. Münster verlor erstmals nach fünf Partien wieder, ist nun Zwölfter mit 25 Punkten.