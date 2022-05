Unterhaching-Präsident Schwabl kritisiert Türkgücü-Pläne

Nur wenige Wochen nach der Insolvenz "so zu tun als wäre nichts gewesen und wieder in der Regionalliga Bayern anzutreten, stellt für mich jeglichen Sportsgeist infrage", sagte Schwabl dem Münchner Merkur und der tz.

Schwabl: am liebsten "gar nicht gegen Türkgücü antreten"

Der Unterhachinger Präsident kommt im Verlauf der Interviews so richtig in Fahrt: "Eigentlich hätte ich große Lust, in der neuen Saison gegen Türkgücü zweimal gar nicht erst anzutreten", schimpfte der 56-Jährige. Stattdessen wolle er "in der Zeit als Alternative lieber zwei Benefizspiele für einen guten Zweck zu veranstalten". Damit sei "wenigstens jemandem in Not geholfen und ich muss mich nicht zweimal 90 Minuten ärgern", sagte Schwabl.

SpVgg Unterhaching nach Abstieg in der Regionalliga Bayern aktiv

Türkgücü hatte Ende März den Spielbetrieb in der 3. Liga eingestellt und erwägt anscheinend für die kommende Saison einen neuen Anlauf auf den Profifußball eine Liga tiefer. Dort ist die SpVgg Unterhaching nach dem Abstieg aus der 3. Liga angekommen. Derzeit liegen die Vorstädter mit 60 Punkten auf Rang vier. Ob sie in der nächsten Saison auf Türkgücü treffen, ist noch nicht entschieden. Der insolvente Verein scheint aber laut Medienberichten in entsprechenden Verhandlungen zu stehen.