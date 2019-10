Unterhaching mit 0:0 gegen Zwickau

Beide Mannschaften taten sich schwer, ins Spiel zu finden. Die einzige Chance der Hachinger in der ersten Halbzeit hatte Felix Schröter, der Zwickaus Torhüter Johannes Brinkies in der 26. Minute mit einem Schuss aus spitzem Winkel prüfte. Zehn Minuten vor der Pause kamen die Gäste aus Zwickau zu einer Doppelchance. Erst köpfte Davy Frick Hachings Keeper Nico Mantl an, dann schoss Elias Huth aus kurzer Distanz über das Tor.

Auch nach der Pause wenige Gelegenheiten

Die zweite Halbzeit blieb ähnlich ereignislos. Die größte Chance hatte Zwickaus Huth, der mit einem Distanzschuss in der 79. Minute die Latte traf. Haching bleibt mit dem Unentschieden zum siebten Mal in Folge ungeschlagen. Allerdings ist es auch das vierte Remis in Serie.

SpVgg Unterhaching - FSV Zwickau 0:0

SpVgg Unterhaching: Mantl - Dombrowka, Winkler, Greger, Grauschopf - Heinrich, Stahl, Hufnagel, Bigalke (78. F. Dietz) - Stroh-Engel (78. Hain), Schröter (85. Mensah)

FSV Zwickau: Brinkies - Godinho, Handke (46. Hehne), Frick, Lange - Schröter (31. Miatke), Reinhardt, L. Jensen, Viteritti (82. Hauptmann) - R. König, E. Huth

Schiedsrichter: Franz Bokop (Vechta)

Zuschauer: 2750

Gelbe Karten: Dombrowka (4), Grauschopf (3) / Godinho (1), Lange (2)