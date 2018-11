Unterhaching in der 3. Liga weiter auf Erfolgskurs

Damit blieb das Team aus Unterhaching zum zehnten Mal in Serie ungeschlagen und erzielte in den letzten drei Begegnungen insgesamt 16 Treffer. Luca Marseiler (23.) brachte Unterhaching vor heimischer Kulisse aus vermeintlicher Abseitsposition in Führung, Stefan Schimmer (28.) erhöhte nur wenige Minuten später.

Im zweiten Durchgang verschoss Sascha Bigalke (65.) zunächst einen Foulelfmeter, brachte aber den Nachschuss im Tor unter. Jim-Patrick Müller (71.) und Stephan Hain (84.) sorgten für den Endstand.

Stillstehen nach dem Anpfiff

Zu Beginn des Spiels demonstrierten beide Teams bei der Aktion "Stillstehen gegen den Stillstand" ihrem Unmut über die nach Meinung der Drittligisten gescheiterten Reformpläne des DFB bezüglich der Abstiegs-Regelung. Nach dem Anpfiff dauerte es eine Minute, bis in der Partie wirklich gespielt wurde.

SpVgg Unterhaching - 1. FC Kaiserslautern 5:0 (2:0)

Unterhaching: Königshofer - Schwabl, Endres, Greger, Dombrowka - Stahl (80. Kiomourtzoglou), Hufnagel - Marseiler (75. Hagn), Bigalke - Hain, Schimmer (66. Jim-Patrick Müller). - Trainer: Schromm

Kaiserslautern: Hesl - Dick (46. Kühlwetter), Kraus, Hainault, Sternberg - Albaek, Fechner - Schad, Hemlein - Biada (62. Bergmann), Thiele (46. Huth). - Trainer: Frontzeck

Schiedsrichter: Sven Waschitzki (Essen)

Tore: 1:0 Marseiler (23.), 2:0 Schimmer (28.), 3:0 Bigalke (65.), 4:0 Jim-Patrick Müller (71.), 5:0 Hain (84.)

Zuschauer: 3.500

Gelbe Karten: Schimmer - Dick

Besonderes Vorkommnis: Hesl hält Foulelfmeter von Bigalke (65.)