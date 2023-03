Unterhaching gegen Würzburg - und die Krux mit den Finanzen

"Liquiditätsengpass" in Unterhaching - Gehaltszahlungen verspätet

Doch eitel Sonnenschein herrscht deshalb bei den beiden Mannschaften nicht. Schließlich ist der sportliche Erfolg nur die eine Seite der Medaille, auch der wirtschaftliche zählt im Profifußball dazu. Und da plagen gerade beide Mannschaften Sorgen.

Im Februar wurde ein "kurzfristiger Liquiditätsengpass", wie es Präsident Manfred Schwabl nannte, bei der SpVgg Unterhaching bekannt. Der Verein hat daraufhin Verzögerungen bei Gehaltszahlungen eingeräumt, Schwabl versuchte im BR24Sport-Interview aber zu beruhigen: "Wir haben kein substanzielles Problem. Bei den Januar-Gehältern hängen wir hinterher, das stimmt. Die meisten Dezember-Gehälter haben wir aber gezahlt, andere Meldungen sind faktisch falsch."

Würzburg kämpft mit fehlendem Großsponsor

Nach verschiedenen Medienberichten soll der Klub nun auch im Februar nicht alle Gehälter komplett bezahlt haben. Schwabl sagt trotzdem: Das Ganze werde gerade "dramatisiert". Eine Insolvenz stehe jedenfalls nicht bevor, der Verein warte nur auf zugesagte Sponsoringgelder und Aktienverkäufe. Die Regionalligamannschaft werde selbstverständlich weiterspielen. Viel Geld komme dadurch aber nicht in den Klub, sagte Schwabl auch.

Das mit dem Geld ist auch in Würzburg so eine Sache. Dort hatte man vor wenigen Jahren ja durchaus üppigere Mittel - auch Felix Magath bekleidete einen Posten beim Projekt des Großsponsors Flyeralarm. Doch die Online-Druckerei, mit deren Hilfe es der Klub 2020 bis in die zweite Fußball-Bundesliga geschafft hatte, hat das Sponsoring mittlerweile stark zurückgefahren. Zudem hat das Unternehmen die Anteile an der Profi-Fußball AG verkauft.

Unterschiedliche Herangehensweise im Nachwuchs

Zum Problem wurde das für das Nachwuchsleistungszentrum des Vereins, im Sommer geben es die Kickers auf. "Wir verlieren ein Leuchtturmprojekt", sagte der Klubpräsident Michael Grieger dem BR, aber die Entscheidung sei aufgrund der finanziellen Lage "alternativlos". Neue Sponsoren zu finden falle dem Verein derzeit - da auch noch die Energiekrise hinzukommt - schwer. Auch deshalb will der Verein bis 2025 in die dritte Liga zurückkehren. Andernfalls könnten die Kickers sogar wieder auf Amateurfußball umsteigen.

Die Probleme der beiden Vereine ähneln sich zwar, das heißt aber nicht, dass sie die gleichen Schlüsse ziehen: Denn die Unterhachinger vertreten eine andere Meinung hinsichtlich des Nachwuchses. Sie wollen mit aller Macht an der Ausbildung neuer Talente festhalten. Wohl auch, weil die Oberbayern bereits sehr gute Erfahrungen mit großen Spielertransfers gemacht haben - wie dem von Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi etwa. Die Millionen, die der SpVgg zukamen, musste der Klub allerdings unter anderem für die Tilgung von Bankschulden oder die Klubinfrastruktur ausgeben.

Auch Klubs in 3. Liga plagen immer wieder Finanzsorgen

Und am Ende lauert da ja noch eine weitere gar nicht mal so gute Nachricht für die beiden Mannschaften, wenn sie ihr Klassenziel Aufstieg erreichen sollten: Eitel Sonnenschein herrscht auch in der 3. Fußball-Liga aus finanzieller Sicht nicht unbedingt.

Mehrere Vereine wie Türkgücü München, KFC Uerdingen, 1. FC Kaiserslautern oder Rot-Weiß Erfurt mussten in den vergangenen Spielzeiten Insolvenz anmelden, andere plagen finanzielle Sorgen. Auch deshalb ist das Zulassungsverfahren dafür im vergangenen Jahr vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) verschärft worden.