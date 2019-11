Unterhaching erzielt gegen Meppen nur torloses Remis

Die Emsländer hatten die deutlich hochkarätigeren Chancen, während die Spielvereinigung selbst fast gar nicht gefährlich vor das Tor der Gäste kam. Mit Ausnahme der Großchance von Julius Düker direkt nach seiner Einwechslung, kamen die Norddeutschen nach der bitteren Verletzung von Deniz Undav allerdings selbst kaum noch gefährlich in die gegnerische Hälfte - auch, weil das hohe Pressing, das in der ersten halben Stunde sowie in der ersten Viertelstunde nach Wiederanpfiff praktiziert wurde, viel Kraft kostete. Das wurde in den letzten Minuten klar, weil bei auffällig vielen Spielern Krämpfe auftraten. Die Schlussphase gehörte dementsprechend den Rot-Blauen, die heute allerdings keinerlei Durchschlagskraft hatten.