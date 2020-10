Unterhaching entführt drei Punkte aus Ingolstadt

Das Tor des Tages in einer hart umkämpften und intensiven Begegnung vor immerhin 3.013 Zuschauern erzielte dann Niclas Stierlin in der 67. Spielminute: Nach einer Ecke des ständigen Unruheherdes Luca Marseiler brachten die Hausherren den Ball einfach nicht aus dem Fünfmeterraum heraus. Alle stocherten nach dem Ball, am Ende manövrierte Stierlin die Kugel irgendwie mit der Hacke über die Linie.