Unterfranke trainiert für Ultramarathon in Griechenland

Mit Lauffreunden hat der 63-Jährige mit Schnauzbart und grau-melierten kurzen Haaren gerade einen wichtigen Test absolviert: 80 Kilometer am Stück. Diesen ersten Streckenabschnitt beim Spartathlon von Athen nach Korinth muss er in unter neuneinhalb Stunden bewältigen. Sonst darf er nicht weiterlaufen. Hubert Karl schafft die Distanz in neun Stunden und drei Minuten.

Insgesamt muss Karl bei dem Lauf von Athen nach Sparta 246 Kilometer zurücklegen. In seiner Vorbereitung läuft er allerdings nie mehr als 80 Kilometer. Für die restlichen 166 Kilometer seien im Rennen dann vor allem mentale Fähigkeiten gefragt, sagt Hubert Karl.

Der Weg vom Fußballspieler zum konditionsreichen Läufer

Vor 40 Jahren war Hubert Karl Fußballer. Aber er hatte keine Kondition, und daran wollte er dringend was ändern. So begann er mit ersten Läufen auf dem Zeiler Trimm-Dich-Pfad: "Das waren zwei Kilometer, die mir unheimlich schwergefallen sind. Und da war ich wirklich fix und alle", erinnert er sich. "Ich hatte ja keine Ahnung, wie man sich so etwas einteilt. Beim Fußball hat man mal 50, 100 Meter Sprint vielleicht, wenn überhaupt, dann steht man ja wieder bis die nächste Situation kommt, und das war ganz neu, aber es hat so viel Spaß gemacht." Im gleichen Jahr ist er schon seinen ersten Marathon gelaufen.

Grundlage für Gesundheit ist gute Ernährung

Um die 246 Kilometer in Griechenland durchhalten zu können, braucht Hubert Karl Kraft. Und die holt er sich jetzt mit der Ernährung. Am liebsten isst er Früchte und Gemüse aus dem eigenen Garten. Und seine Frau Christine versorgt ihren Mann auch auf der Strecke. "Da habe ich eine Tasche dabei, da ist immer alles drin. An der Verpflegungsstelle frage ich dann: 'Was brauchst du jetzt?', und dann sagt er: 'Ich hätte jetzt gerne Salzstängelchen oder eine Cola'", sagt Christine Karl.

Hubert Karls Ernährungsgrundlagen sind jetzt vor dem Rennen unter anderem Rezepte aus Getreide, Bananen, Äpfeln, Zitronen oder Ingwer: "Vitamin C ist wichtig, aus der Zitrone, aus dem Apfel und drum darf man da gar nicht sparen", sagt Hubert Karl.

Vorbereitung alleine und mit Freunden

Mehr als 180.000 Kilometer ist Hubert Karl in seinem Leben gelaufen. Das ist rechnerisch mehr als viereinhalbmal um die Erde. 136 Ultramarathonläufe hat er absolviert. Der längste war mit 457 Kilometern der "Friedenslauf" von Hiroshima nach Nagasaki in Japan. Den bewältigte Hubert Karl vor 25 Jahren in 85 Stunden. Dabei verlor er acht Kilogramm Körpergewicht.

Begleitet wird Hubert Karl bei seinen Läufen oft von Freunden. Auch wenn er ihnen läuferisch oft weit überlegen ist: Sie teilen gerne das Lauferlebnis mit ihm und sind voller Bewunderung. "Ich verstehe auch nicht, wie er es schafft, so viel dafür zu trainieren. Er läuft ja auch wöchentlich so viele Kilometer, was für mich absolut unvorstellbar ist," sagt Marisa. Und Marco ergänzt: "Ich kann es mir nicht vorstellen. Mein Rekord waren 60 Kilometer, auch mit ihm zusammen, also, unglaubliche Leistung."