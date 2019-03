Schwimmer Stefan Weidner aus Unterfranken holt schon wieder Gold

Am Mittwoch holte der Würzburger Stefan Weidner bei den Special Olympics in Abu Dhabi nun sein zweites Gold: in der 4x100 Meter Staffel im Schwimmen. Das deutsche Team schwamm mit einer Zeit von 05:55 Minuten der Konkurrenz davon.

Zweites Gold für den Würzburger

Erst am Montag hatte Weidner Gold im Freiwasserschwimmen über 1.500 Meter geholt - die Strecke legte er in 26:18 Minuten zurück. Der 42-Jährige, der für die Mainfränkischen Werkstätten Würzburg antritt, ist der einzige Unterfranke bei den Sommerspielen für geistig Behinderte.

Feierlicher Empfang in Deutschland

Wie seine Schwester Anne Weidner dem BR berichtet, wird der Athlet am Freitagmorgen wieder in Frankfurt am Main am Flughafen zurückerwartet. Dort wird ihn seine Familie in Empfang nehmen, allen voran sein Vater, der ihn im Hallenbad von Gerbrunn trainierte. Danach geht es nach Würzburg zu den Mainfränkischen Werkstätten, wo Weidner seit sechs Jahren arbeitet.