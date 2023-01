Unter Rückrunden-Top-Drei! Fürth startet mit ambitioniertem Ziel

Die SpVgg Greuther Fürth geht nach dem Topstart unter ihrem neuen Trainer Alexander Zorniger mit einem sehr ehrgeizigen Ziel in die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga. Sportdirektor Rachid Azzouzi peilt eine Platzierung "unter den Top drei" der Rückrundentabelle an.

Platz zehn nach der Hinrunde

Aktuell stehen die Franken mit mäßigen 20 Punkten auf Rang zehn nach den ersten 17 Saisonspielen. Unrealistisch erscheint Azzouzis Vorgabe mit Blick auf Zornigers bisherige Ausbeute beim Bundesliga-Absteiger aber nicht.

Zehn Punkte holten die Kleeblättler in den vier Spielen unter der Leitung des Schwaben, der im Oktober den erfolglosen Schweizer Marc Schneider als Chefcoach abgelöst hatte. Auch gegen Aufstiegsanwärter wie den Hamburger SV (1:0) oder Darmstadt (1:1) konnte die SpVgg vor der langen WM-Pause punkten.

Zorniger: "Ziel bringt keine Punkte"

"Das Ziel ist ambitioniert", sagte Zorniger vor der Saison-Fortsetzung an diesem Samstag (13.00 Uhr in der Livereportage zum Hören im BR24 Sport Livecenter) beim Tabellenachten Holstein Kiel angesprochen auf Azzouzis Vorgabe. Der 55-Jährige ergänzte dabei in der Pressekonferenz jedoch: "Ein Ziel bringt dir keinen einzigen Punkt."

Zornigers Arbeit könnte in der Rückrunde noch mehr fruchten. "Wir hatten insgesamt eine sehr gute Vorbereitung", betonte der Trainer. Die Profis hätten die Spielweise laut ihm noch mehr verinnerlicht: "Wichtig ist, dass die Coaching-Hinweise nicht mehr so fragend angenommen werden und die Truppe die Spielweise annimmt."

Hochaggressive Spielweise gegen Kiel

Auch in Kiel will Zorniger eine "hochaggressive Arbeit" gerade gegen den Ball sehen. "Kiel hat eine brutale Qualität in der Offensive", mahnte der Fürther Coach. Auch Azzouzi zeigte sich von der Vorbereitung angetan: "Die Jungs haben gut gearbeitet." Dementsprechend soll im Norden der erste Sieg des Jahres eingefahren und der Grundstein für das vom Sportchef ausgerufene Ziel gelegt werden.