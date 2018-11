Mit Hrubesch gewinnen die DFB-Frauen in Serie

Die Siegesserie der deutschen Fußball-Frauen unter Bundestrainer Horst Hrubesch hält an. Auch im siebten und vorletzten Spiel unter der Leitung des 67-Jährigen gewann die DFB-Mannschaft am Samstag in Osnabrück mit 5:2 (2:2) gegen Italien. Lina Magull hatte die Gastgeberinnen vor 5904 Zuschauern bereits nach sechs Minuten in Führung gebracht, Sara Däbritz erhöhte (18.). Die Italienerinnen kamen mit ihren beiden einzigen Chancen vor der Pause durch Barbara Bonansea (29.) und Daniela Sabatino (43.) zum Ausgleich. Giulia Gwinn mit ihrem ersten Länderspieltor sorgte fünf Minuten nach Wiederbeginn für das 3:2. Die eingewechselte Lena Petermann traf nach einer Stunde zum 4:2, Leonie Maier gelang der Treffer zum 5:2-Endstand (86.).

"Wir können noch viel mehr Tore machen, bei fünf Toren kann man aber auch nicht meckern. In der ersten Hälfte müssen wir die eine oder andere Chance mehr nutzen", sagte Sara Däbritz, die schon auf den Abschied von Hrubesch schaut: "Wir sind demütig, es war eine sehr tolle und prägende Zeit mit Horst. Ich konnte viel von ihm lernen fürs Spiel und fürs Leben. Wir versuchen, das letzte Spiel mit ihm zu genießen und ihm einen schönen Abschied zu bereiten."

Gegen Italien spielen auch die jungen Talente

Hrubesch machte seine Ankündigung wahr und gab gleich einer Reihe von jungen Spielerinnen Einsatzchancen. So feierten die Hoffenheimerinnen Maximiliane Rall und Lena Lattwein sowie Sydney Lohmann vom FC Bayern München ihr Debüt im DFB-Trikot. Für die verletzte Stammtorhüterin Almuth Schult stand Merle Frohms aus Freiburg in ihrem zweiten Länderspiel im Tor. "Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, viele tolle Chancen herausgespielt. Die Neuen haben sich sofort integriert", sagte Leonie Maier.