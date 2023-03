Unruhe bei 1860: "Am Ende ist der Trainer die ärmste Sau"

Reisinger fordert geschlossenes Auftreten - Ismaik reagiert

Kürzlich ging nun 1860-Präsident Robert Reisinger an die Öffentlichkeit, um über die Beziehung zu Ismaik zu sprechen. Auf einer Veranstaltung der Münchner Abendzeitung sagte er, er wünsche sich eine Beziehung auf Augenhöhe: "Ich will diese Partnerschaft leben und als gleichberechtigter Partner agieren", so Reisinger. Er hoffe auf einen regen Austausch der Parteien und ein öffentlich geschlossenes Auftreten.

Nur wenige Tage später war diese Hoffnung dahin. Ismaik nahm die Aussagen Reisingers, um den Weg an die Öffentlichkeit zu suchen. Am Wochenende gab er dem Blog DieBlaue24 ein Interview, indem er sich überrascht zeigte: "Wenn es in den letzten Jahren darum ging, den Spielbetrieb finanziell abzusichern, dann waren wir immer auf Augenhöhe – wenn es aber darum geht, zusammen zukunftsträchtige Entscheidungen zu treffen, bin ich nicht im Boot und werde ignoriert. Das ist einseitig und nicht fair", so der Anteilseigner.

Ismaik plant Stadionbau im Jahr 2026

Ismaik betonte zudem, dass er - anders als Reisinger - weiterhin an den Bau eines eigenen Stadions glaube: "Nur wenn wir ein eigenes Stadion haben, wird sich bei uns auch langfristig der sportliche Erfolg einstellen. Ein Stadion, das die wirtschaftliche Stabilität bringt, muss unser Fundament sein", sagte Ismaik: "Ich bin fest davon überzeugt, dass die Stadt München uns helfen will. Wenn alle Seiten wirklich wollen, dann glaube ich, dass wir 2026 spätestens mit dem Neubau beginnen können. An mir liegt es nicht."