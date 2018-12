Unnötige 0:2-Niederlage für Nürnberg in Gladbach

Nach fünf Minuten hatte der forsch beginnende Club gleich eine doppelte Chance: Lois Jordan Beyer ließ sich im eigenen Strafraum den Ball von Adam Zrelak abjagen. Dessen Ball sprang an die Querlatte. Den Abpraller versuchte Alexander Fuchs mit dem Kopf in den Kasten zu befördern. Nur weil Keeper Yann Sommer noch mit aller Macht dazwischen sprang, wurde die Führung der Franken verhindert. Erst nach zwölf Minuten gab es den ersten Eckball für die Hausherren. So richtig gefährlich wurde Mönchengladbach, als Lukas Mühl einen Schuss von Thorgan Hazard (24.) zur Ecke klärte und wenig später (26.) Denis Zakaria knapp am Tor vorbeizielte.

Mönchengladbach vergibt umstrittenen Elfmeter

Danach übernahm die Borussia das Kommando auf dem Platz. Nach einem starken Kopfball von Zakaria (39.) griffen die Nürnberger beherzt ein: Erst rettete Tim Leibold von der Linie, danach krallte sich Fabian Bredlow die Kugel. Nach einem Foul von Ondrej Petrak im Strafraum an Neuhaus zeigte Schiedsrichter Robert Schröder trotz einer nur leichten Berührung auf den Elfmeterpunkt: Doch nachdem Hazard beim Strafstoß weit über den Kasten zielte, blieb es bis zur Halbzeit bei einem für den Aufsteiger beachtlichen torlosen Remis.

"Wir haben wirklich ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Dass Nürnberg hier einen Punkt holt, davon ist niemand ausgegangen." Club-Verteidiger Georg Margreitter

Konter wie aus dem Schulbuch bringt das 1:0

Ausgerechnet der letzte gelernte Nürnberger Rechtsverteidiger Kevin Goden musste nach der Pause verletzungsbedingt gegen Ewerton getauscht werden. Innenverteidiger Lukas Mühl übernahm die Stelle des Ausgewechselten. Postwendend wurde die geschwächte Abwehr des 1. FCN ausgeknockt. Nach einem schulmäßig vorgetragenen Konter der Gladbacher traf Hazard (47.) zum 1:0. Die Franken stemmten sich gegen die Niederlage. Leipold gab den Retter in höchster Not (57.) und verhinderte den zweiten Treffer des Gladbacher Stürmers. Eine Viertelstunde vor Spielende vergab der nochmals die Möglichkeit zum 2:0. Alassane Pléa traf (86.) dann doch noch zum 2:0.

"Der Elfmeter war für mich unberechtigt. Entscheidend war aber die Szene vor dem 0:1, wo wir die Chance zu einem Konter hatten. Das war insgesamt dennoch richtig stark." Nürnbergs Trainer Michael Köllner

Nürnberg droht das Tabellenende

Ein schlimmes Auswärtsdebakel wurde diesmal damit zwar verhindert. Weiter hilft das allerdings nicht, denn wenn Tabellenschlusslicht Hannover beim SC Freiburg (Mittwoch, 20.30 Uhr) nachlegt, übernimmt der 1. FC Nürnberg die Schlusslichtlaterne.