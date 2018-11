Unmut über nicht abgerufene Fördergelder im Spitzensport

Das BMI habe aufgezeigt, "dass für 32 Prozent der Mittel noch keine Anträge der Verbände vorliegen!", hieß es weiter: "Hier drohen Mittel zu verfallen, was unsere Position bei den Haushalten bei der Forderung zusätzlicher Mehrbedarfe für das nächste Jahr nachhaltig schwächt." Das BMI hatte dem DOSB im Juni nach langen Diskussionen nachträglich 23,2 Millionen Euro für 2018 genehmigt. Einem Brief von DOSB-Präsident Alfons Hörmann und der DOSB-Vorstandsvorsitzenden Veronika Rücker an die Vertreter der Mitgliedsverbände zufolge liegen jedoch für 7,42 Millionen Euro keine Anträge vor.

Probleme mit dem Antragsverfahren

Hintergrund sind offenbar Probleme in den Verbänden mit dem komplexen Antragsverfahren. "Wir wälzen uns da durch", sagte Reinhard Nimz, Geschäftsführer des Deutschen Judo-Bundes (DJB). Der Weg der Verbände zu den Geldtöpfen ist in der Tat beschwerlich und lang. Das Bundesverwaltungsamt schickt Anträge an die Verbände, die diese ausfüllen und an den DOSB zur Prüfung weiterleiten. Von da aus geht es zum BMI und wieder zum Bundesverwaltungsamt nach Köln. Dort wird der Bewilligungsbescheid erstellt und an die Bundeskasse in Trier weitergeleitet. Erst wenn diese den Bescheid bewilligt, fließt Steuergeld. Deshalb fordern die DOSB-Verantwortlichen nochmals deutlich auf, "angekündigte Anträge für bereits in Aussicht gestellte Mittel umgehend zu stellen", hieß es in deren Schreiben. Allerdings hat auch das BMI Schwierigkeiten mit dem Verfahren, da es für die Bearbeitung der bereits gestellten Anträge zu wenig Personal gibt.