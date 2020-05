2:0 in Berlin - FC Bayern zieht nach

Der Aufsteiger aus Berlin-Köpenick hatte in dieser Saison schon die Topteams aus Dortmund und Mönchengladbach zuhause schlagen können. Gegen den FC Bayern reichte es nicht ganz für die "Eisernen". Robert Lewandowski brachte die Bayern kurz vor der Pause per Elfmeter in Führung (40.). Benjamin Pavard sorgte zehn Minuten vor dem Ende nach einem Eckball per Kopf für den 2:0-Endstand (80.).