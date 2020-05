Union Berlin ohne Cheftrainer Fischer gegen den FC Bayern

Der 54-Jährige muss gemäß der DFL-Hygienemaßnahmen erst noch zwei negative Corona-Tests nachweisen, ehe er wieder in die Nähe seiner Mannschaft darf. Der erste Test erfolgte am Samstag, der zweite soll am Montag, also einen Tag nach der Partie gegen den Rekordmeister, vorgenommen werden, hieß es. Gegen die Bayern wird die Mannschaft von Co-Trainer Markus Hoffmann betreut.

Fischer hatte das Quarantäne-Trainingslager von Union in Barsinghausen in dieser Woche verlassen, um zu seiner Familie in die Schweiz zu reisen. Nach dem Tod seines Schwiegervaters wurde er am Samstag in Berlin zurückerwartet.