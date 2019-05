28.05.2019, 08:54 Uhr

Union Berlin feiert Aufstieg - VfB Stuttgart muss runter

Der 1. FC Union Berlin spielt in der kommenden Saison zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in der Fußball-Bundesliga. Die "Eisernen" setzten sich in der Relegation durch ein 0:0 im Rückspiel gegen den VfB Stuttgart (Hinspiel: 2:2) durch.