Union Berlin: Echter Konkurrent um die Meisterschaft für Bayern?

Rund ein Drittel der Bundesligaspielzeit ist gespielt, die Anfangsphase ist mittlerweile offiziell vorbei und im rasanten Tempo nähert sich die Unterbrechung für die Weltmeisterschaft in Katar. Es ist die Zeit, in der erste valide Prognosen über den Saisonverlauf gegeben werden können: Wer kämpft gegen den Abstieg, wer schnuppert an Europa - und natürlich: Wer wird Deutscher Meister?

Eine Frage, auf die in vergangenen Jahren zu dieser Zeit schon mit einer gewissen Sicherheit geantwortet werden konnte: Wahrscheinlich der FC Bayern. Doch aktuell ist der Rekordmeister ganze vier Punkte von seinem Stammplatz an der Spitze entfernt. Aber weder die Newcomer aus Leipzig, noch die ewigen Rivalen aus Dortmund machen den Münchner aktuell den Titel streitig, sondern Union Berlin.

Viel Lob von der Konkurrenz

Nach zehn Spieltagen haben die Köpenicker erst eine Niederlage kassiert und stehen mit vier Punkten Vorsprung auf den FCB an der Tabellenspitze. Und das "verdient", wie Julian Nagelsmann sagt. Der Bayern-Coach lobte zuletzt die extrem guten Abläufe der Unioner. Trotz der hohen Belastung durch die internationalen Einsätze haue sich die Mannschaft immer voll rein und werde dafür belohnt. Allerdings, so Nagelsmann, "braucht man die Konstanz über 34 Spieltage, um am Ende ganz oben zu stehen."

Erst sechs Gegentore haben die Eisernen bislang kassiert, dafür gibt es von Freiburgs Christian Streich die Auszeichnung "beste defensive Organisation in der Bundesliga". Von einem Spitzenteam sprechen viele Bundesliga-Trainer. Nur Union-Coach Urs Fischer tritt auf die Euphoriebremse: "Wir sollten erst mal die 40 Punkte erreichen, bevor wir über ein neues Ziel sprechen."

Kein Problem mit englischen Wochen

Mit gut passenden Neuzugängen und einem breiten Kader scheinen für sein Team aber auch die ungewohnt eng getakteten Spiele kein Problem zu sein. International ist man in der Europa League weiter dabei und im DFB-Pokal gegen Heidenheim zeigte das Team, dass es auch gegen kleinere Mannschaften seriös ans Werk geht. Trotz kräftiger Rotation wurde der Einzug ins Achtelfinale ungefährdet geschafft.

"Heute im Stadion" - die Frage der Woche

Doch reicht das alles für den Kampf um den Titel? Ist Union Berlin ein echter Konkurrent für den FC Bayern?

