Uni Würzburg: Blitzumfrage für Fans zur Fußball-WM in Katar

In Zusammenarbeit mit der FH Dortmund und der Voting-Plattform "FanQ" möchte Prof. Harald Lange, der an der Uni Würzburg das Institut für Sportwissenschaft leitet, das Fazit der deutschen Fans zur WM in Katar einholen: Es soll eine Blitzumfrage unter Fans werden.

Vorrunden-Aus für Deutschland

Rein sportlich war das frühe Aus bei der WM in Katar für die deutsche Nationalelf die nächste herbe Enttäuschung, so Lange. Wie bereits vor vier Jahren in Russland musste der vierfache Weltmeister bereits nach der WM-Vorrunde den Heimflug antreten.

Das Scheitern auf dem Platz ist aber nur die eine Seite der Medaille, sagt der Sportwissenschaftler. Beim aktuellen Turnier seien die Grenzen zwischen sportlichem Wettkampf und politischen Inhalten noch weiter verschwommen als sie es im modernen Sport ohnehin oft täten. Entsprechend komplex sei die anstehende Ursachenforschung und die unumgängliche Frage nach möglichen Konsequenzen. Eine hat es auf personeller Ebene bereits gegeben: Oliver Bierhoff, zuletzt in der Rolle des Geschäftsführers der deutschen Nationalmannschaft aktiv, nahm nach über 18 Jahren beim DFB seinen Hut.

Wie viel gesellschaftliche Verantwortung haben Sportverbände?

Aber woran lag es diesmal? Waren die gesellschaftlichen Themen rund um Menschenrechte, Klimaschutz und Winter-WM eine zu große Ablenkung? Was muss sich ändern, damit die Nationalmannschaft wieder in die Erfolgsspur findet? Und wie viel gesellschaftliche Verantwortung haben Sportverbände wie FIFA und DFB überhaupt? Diese Fragen stellen Harald Lange vom Institut für Sportwissenschaften an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und seine Partner denen, die es womöglich am besten wissen: den Fans.

Allgemeines Interesse an WM und mögliche Änderungen

Die aktuelle Blitzumfrage soll das Fazit der Fans zum deutschen Abschneiden einholen, fragt aber auch das allgemeine Interesse an der WM und Ansätze für mögliche Änderungen ab. Die Ergebnisse sollen bereits Ende der Woche veröffentlicht werden. Warum gerade die Meinung der Fans in diesen Fragen entscheidend sei, erklärt Lange so: "Die im Raum stehende Neuausrichtung des deutschen Fußballs würde ohne Beteiligung der Fans geradewegs in die nächste Krise führen. Während der DFB sich in Machtkämpfen um Positionen zu verlieren droht, werden wir mit unserer Studie eine differenzierte Analyse zum Zustand des Spitzenfußballs aus der Sicht der Fans präsentieren."

An der Umfrage teilnehmen

Harald Lange von der Uni Würzburg arbeitet bei der Umfrage mit dem Meinungsforschungsinstitut FanQ aus Köln zusammen. Dieses besitzt einen Pool an Teilnehmern, die regelmäßig bei verschiedenen Umfragen mitmachen. Wobei die Teilnehmer selbst entscheiden, bei welcher Umfrage sie mitmachen wollen. "Neben diesen potentiellen Teilnehmern können alle weiteren Interessierten an der Umfrage teilnehmen", so Lange zu BR24. Auf der FanQ-Internetseite gibt es zu der Umfrage einen Online-Fragebogen. Laut dem Sportwissenschaftler wird die Umfrage voraussichtlich bis Mittwochabend 18 Uhr freigeschaltet sein. Dann haben mit großer Wahrscheinlichkeit die mehr als 2.000 Menschen an der Umfrage teilgenommen, die es für eine repräsentative Umfrage brauche, so der Fan-Forscher. Bereits bis Dienstagmittag hätten sich schon mehr als 1.200 Menschen beteiligt.

Seit 2009 ist Harald Lange Professor für Sportwissenschaft an der Universität Würzburg. Dort leitet er den Projektzusammenhang "Fan- und Fußballforschung". Er gilt als einer der bekanntesten Sportforscher in Deutschland. Der 53-Jährige schreibt und spricht täglich über Fußball, auch in seinem Seminar "Welchen Fußball wollen wir?"