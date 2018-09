Unglückliche 1:2-Niederlage des FCI beim Tabellenführer Köln

Nur einen Tag nach seiner Vorstellung als neuer FCI-Coach stellte Nouri seine Mannschaft im Vergleich zu seinem Vorgänger auf drei Positionen um: Robin Krauße, Lucas Galvao sowie Charlison Benschop kamen für Frederic Ananou, Konstantin Kerschbaumer (Gelb-Rot-Sperre) sowie Thorsten Röcher zum Zug.

FCI-Geschäftsführer zufrieden mit der ersten Halbzeit

In der achten Minute zielte Simon Terodde knapp links am Schanzer Tor vorbei. Ingolstadt spielte aber auch richtig gut mit. Dario Lezcano köpfte nach einem Schanzer Freistoß aus acht Metern (15.) völlig frei stehend zwei Meter links am gegnerischen Kasten vorbei. Auch gegen zunehmend druckvollere Geißböcke verteidigte der FCI geschickt und zeigte vorne immer wieder Nadelstiche. Lezcano traf aus acht Metern Entfernung (34.) nur das Außennetz. Einen stark geschossener Freistoß von Sonny Kittel (41.) konnte Keeper Timo Horn nur mit den Fäusten abwehren. Geschäftsführer Harald Gärtner zeigte sich in der Halbzeit angesichts des 0:0 gegen den Tabellenführer "nach diesen turbulenten Tagen sehr zufrieden".

FCI-Führung und zwei bittere Gegentreffer

Nach einem hervorragend vorgetragenen Konter durch Kittel und Lezcano (48.) ließ der unkonzentriert wirkende Torhüter Horn Kittels 18-Meter-Schuss abprallen, Lezcano schoss mit Paulo Otavio den eigenen Mann an. Kurz darauf (54.) rappelte es dann aber im Kasten der Kölner: Kittel nutzte eine erneute Unsicherheit des Kölner Torhüters zur 1:0-Führung. Damit nicht genug: Nach einem Kopfball von Charlison Beschop (60.) klärte Rafael Czichos gerade noch vor der eigenen Torlinie. Der Tabellenführer erhöhte den Druck. Nach dem Zweikampf zwischen Louis Schaub und Marvin Matip zeigte Schiedsrichter Arne Aarnik auf den Elfmeterpunkt. Den fälligen Strafstoß (70.) verwandelte Terodde zum Ausgleichstreffer. Nouris Team steckte nicht auf, im Gegenteil: Kittel ließ seinen Gegenspieler Marcel Risse ganz schlecht aussehen, wäre seine Flanke nicht durch den Fünfer durchgerutscht, hätten die Schanzer die Führung wiedererlangt. Stattdessen gelang Köln fünf Minuten vor Schluss der 2:1-Siegtreffer durch Terodde.

Höchst bedauernswerter Elfmetertreffer

"Die Niederlage ist umso bitterer, weil wir von unserer Warte aus gesehen haben, dass es kein Eckball war, aus dem der Elfmeter resultierte", schimpfte Nouri nach der Partie. Und Kittel, der Marcel Risse vor dem Strafstoß gefoult hatte, bedauerte: "Das war das dümmste Foul meiner Karriere".