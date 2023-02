"Unglaubliches Starterfeld" - Challenge Roth Rennen des Jahres

Nachdem heute um 14:00 Uhr auch das Profi-Feld der Frauen bekannt gegeben wurde, ist jetzt klar welche Elite-Triathleten und -Triathletinnen bei der Challenge Roth 2023 an den Start gehen. Insgesamt fünf Langdistanz-Weltmeister starten bei dem legendären Rennen am 25. Juni. Bei den Männer sind das Patrick Lange und Sebstian Kienle, bei den Frauen Anne Haug, Daniela Ryf und die amtierende Hawaii-Siegerin Chelsea Sodaro.

Das wohl hochkarätigste Rennen in der Geschichte von Roth

Bis auf den amtierenden Hawaii-Sieger Gustav Iden und seinem Trainingspartner Kristian Blumenfelt, sammelt sich in Roth dieses Jahr fast die gesamte Weltelite der Männer. Renndirektor Felix Walchshöfer spricht deshalb vom wohl hochkarätigsten Rennen in der Rother Geschichte: "Das ist das einzige Rennen der Saison, dass die weltbesten Athletinnen und Athleten an einem Tag an einem Ort vereint."

Auch der Franzose Sam Laidlow, Zweiter bei der WM 2022 auf Hawaii, ist mit am Start: "Da wir in diesem Jahr nicht auf Hawaii sein werden, ist Roth das Hauptevent der Saison. Ich möchte das Rennen gewinnen", so Laidlow. Die Ironman-WM der Männer wurde dieses Jahr von Hawaii nach Nizza verlegt, da die Inselgruppe nicht mehr so viele Teilnehmer und Zuschauer auf einmal aufnehmen kann.

Weltmeister Kienle beendet in Roth seine Karriere

Eine weitere besondere Geschichte wird der Challenge Roth mit dem Abschied von Sebastian Kienle schreiben. "Für mein letztes Langdistanz-Rennen in Deutschland kann ich mir kein besseres vorstellen", sagte Kienle in einem Instagram-Video auf seinem Account. "Es wird eine große Party, die ihr nicht verpassen solltet." 2014 gewann Kienle die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii, 2018 dann zum ersten mal beim Challenge Roth.

Der deutsche Topstarter wird aber Patrick Lange sein, ebenfalls Hawaii-Sieger und Vorjahreszweiter in Roth hinter Magnus Ditlev. Der junge Däne tritt ebenfalls in Roth an und will den Titel verteidigen: "Als ich gehört habe, dass das Startfeld in diesem Jahr noch tiefer ist, hatte ich keine Zweifel, auch dieses Jahr nach Roth zurückzukommen." Auch Andreas Dreitz und Nils Frommhold als ehemalige Roth-Sieger werden mit dabei sein.