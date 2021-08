Sommer-WM rückt Eishockey-Frauen in den Blickpunkt

Nach der coronabedingten Absage im Jahr 2020, einem ersten anvisierten Termin im April 2021 und dem dann geplanten Datum im Mai spielen die Frauen nun im Sommer - vor dem Beginn der nächsten Saison. Vom 20. bis 31. August findet im kanadischen Calgary die Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen statt. Zehn Nationen spielen um den Titel.

Ziel des deutschen Frauenteams ist das Viertelfinale

Mit dabei ist das deutsche Damenteam, das ihr erstes Gruppenspiel am Samstag (21.8.2021, 20.00 Uhr) gegen Ungarn absolviert. Der ungewohnte WM-Termin im August bietet aber auch Chancen. Weil noch fast nirgends gespielt wird, bekommen Frauenspiele eine große Bühne, die auch das deutsche Team nutzen will. "Wir haben uns das Ziel Viertelfinale gesetzt. Und das wollen wir erreichen", sagt die in Gräfelfing geborene Kapitänin Zorn.

Erst einmal fünf Tage Einzelquarantäne

Doch erst einmal musste die Oberbayerin eine fünftägige Einzelquarantäne im Hotelzimmer überstehen. Nichts für schwache Nerven. Doch glaubt man der Nationalmannschaftskapitänin, hat diese Situation das Team trotzdem noch enger zusammengeschweißt. Tägliche Workouts, Taktik-Besprechungen und Meditationseinheiten sorgten für Abwechslung. "Wir haben uns abends als Team auch online getroffen und Spiele gespielt", verriet die 31-jährige Oberbayerin.

Tschechien als schwierigster Gruppengegner

Jetzt kann es also bald losgehen. In der Vorrunde warten außer Tschechien keine Übermannschaften aufs deutsche Team. Neben Außenseiter Ungarn spielt Deutschland gegen die eher schwachen Nationen Japan und Dänemark. Die Aussichten sind also wirklich gut. Und das, obwohl die Vorbereitung besondere Herausforderungen bot.

Einige Leistungsträgerinnen jobbedingt nicht dabei

Aufgrund des Sommertermins sind nämlich nicht alle Leistungsträgerinnen an Bord. Einfach so Urlaub zu bekommen, war für einige von ihnen schlichtweg unmöglich. Schließlich kann keine der Spielerinnen alleine vom Eishockey leben. Viele sind deshalb bei der Bundeswehr untergekommen, studieren oder haben Teilzeitjobs. Trotzdem hat Bundestrainer Tom Schädler eine gute Truppe zusammen.

Nach der WM folgt die Olympia-Qualifikation

Für viele Spielerinnen ist es übrigens das erste internationale Turnier, eine große Chance, Erfahrungen zu sammeln. Denn nach der WM folgt in diesem Jahr noch ein weiterer Saisonhöhepunkt im November. Da geht es in Füssen um die Olympia-Qualifikation.