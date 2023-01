Unerklärlicher Absturz: Geiger verpasst Quali in Innsbruck

108 Meter - das war zu wenig für Karl Geiger. Deutschlands bester Skispringer verpatzte seinen Qualifikationssprung für das dritte Springen der Vierschanzentournee am Bergisel in Innsbruck völlig. Am Ende fehlten ihm 0,2 Punkte auf den Polen Stefan Hula und Platz 50, der gerade so gereicht hätte, um im Finale (Mittwoch, 13.30 Uhr/BR24 Livecenter) teilzunehmen.

Damit ist Geiger auch im Kampf um einen Top-Ten-Platz in der Tourneegesamtwertung raus. Alle deutschen Hoffnungen ruhen in der Tourneewertung nun auf Andreas Wellinger (Ruhpolding), der mit einer Weite von 118 m als 14. zweitbester DSV-Athlet in der Qualifikation war.

Bester der Qualifikation war der Pole Dawid Kubacki, der auf 128 Meter sprang. Hinter ihm landeten sein Landsmann Kamil Stoch und der Slowene Anze Lanisek auf den Plätzen zwei und drei. Der in der Tournee führende Halvor Egner Granerud (Norwegen) kam nur auf 116 m und Rang 13.

Raimund bester Deutscher in der Quali auf Rang elf

Unbeschwert und locker wie zuletzt ging wieder mal Philipp Raimund seinen Sprung an. Bereits im Training war der Oberstdorfer bester Deutscher gewesen. Und das bestätigte der 22-Jährige in der Qualifikation mit einem richtig guten Satz. Mit 121,5 m übernahm Raimund sogar vorübergehend die Führung und beendete die Qualifikation als Elfter.

Hinter Raimund und Wellinger erreichten auch Markus Eisenbichler (Siegsdorf/117,5 m), Stephan Leyhe (Willingen/118,5 m), Constantin Schmid (Oberausdorf/111 m) und Pius Paschke (Kiefersfelden/111m) die Teilnahme für das Springen am Mittwoch.

Horngacher: "Bergisel verzeiht keine Fehler"

"Das habe ich nicht erwartet. Er ist am Schanzentisch zu extrem nach vorne gegangen, das müssen wir jetzt hinnehmen, es hilft nichts", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher im Ersten. "Ich war eigentlich recht zuversichtlich heute, weil sein zweiter Trainingssprung gut war. Aber jetzt ist es völlig danebengegangen. Der Bergisel verzeiht keine Fehler."

Geiger selbst meinte: "Ich habe den Sprung überhaupt nicht erwischt, und dann eist es in Innsbruck hart", so der Allgäuer. "Mein Knie tat ein bisschen weh, aber das ist jetzt keine Ausrede. Es war einfach ein Murks."

Geiger mit "Murks", Eisenbichler im Aufwärtstrend

Auf der schwierigen Schanze am Bergisel haben die Deutschen in den vergangenen Jahren häufig vorzeitig den Tournee-Sieg verspielt. Bei der WM 2019, als Markus Eisenbichler vor Kumpel Geiger Gold gewann, lief es deutlich besser. "Ich mag die Schanze an sich ganz gerne und versuche, mich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln", sagte Eisenbichler. Seine Liebe für die markante Anlage sei "immer noch gleich groß".