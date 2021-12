Unbesiegbare Bayern schießen Barcelona aus der Champions League

Wie in der Sieger-Saison 2019/20: Bayern mit sechs Siegen weiter

Die Bayern überstehen dagegen erst zum zweiten Mal überhaupt in ihrer Vereinsgeschichte eine Gruppenphase in der Champions League ohne Punktverlust. Und bei der Premiere - in der Saison 2019/20 - stemmten die Bayern am Ende als CL-Sieger den Henkelpott in die Höhe. Nach dem 3:2 bei Borussia Dortmund am vergangenen Samstag ist es die nächste Demonstration der Stärke des deutschen Rekordmeisters.

Lediglich den eigenen Gruppenrekord von 24:5 Toren von vor zwei Jahren verpassten die Bayern am Mittwoch. In dieser Saison steht das Torverhältnis bei 22:3 - und ist damit trotz gleicher Tordifferenz strenggenommen wegen der mehr geschossenen Tore schlechter.

Süle erstmals nach seiner Corona-Infektion in der Startelf

Dabei war der Gegner am Mittwoch eigentlich ganz gut eingestellt auf die Münchner: Denn Barcelona unter seinem neuen Coach Xavi presste früh und emsig in der Arena, das hatte in der Bundesliga der Frankfurter Eintracht im Oktober zu einem Sieg dort verholfen. Zudem stand die Fünf-Mann-Verteidigung der Katalanen zu Beginn auch gut.

Nagelsmann veränderte sein Team auf zwei Positionen, er berief Niklas Süle (für Lucas Hernández) nach seiner Corona-Infektion erstmals in die Startelf und brachte Musiala für den an der Patellasehne verletzten Leon Goretzka. Doch auch die Neuen machten ihre Sache souverän, wie auch später der eingewechselte Marc Roca, der üblicherweise wenig Spielzeit erhält.

Vorne drückten vor allem Sané, Müller und Robert Lewandowski dem Spiel ihren Stempel auf. Sie waren es auch, die die erste Großchance fabrizierten: Sané schickte von der Mittellinie aus Thomas Müller mit einem Steilpass auf der linken Seite los. Der Angreifer marschierte in den Strafraum, seinen anschließenden Querpass patschte der Barca-Torhüter Marc-André ter Stegen jedoch noch gerade so vor Lewandowskis Füßen weg (27.). Im Anschluss daran scheiterte Musiala per Kopf an ter Stegen (32.).

Müller erlöst die Bayern mit seinem achten Tor gegen Barca

Besser macht es dann Müller, der von der rechten Fünfmeterkante aus ter Stegen per Kopf ins entgegengesetzte Eck überlupfte (34.). Ronald Araújo versuchte zu klären, schaffte das jedoch erst hinter der Torlinie - und schrie Müller sein lautes "Jaaaa" ins leere Münchner Stadion hinein. Barcelona ist im Laufe der Jahre einer seiner Lieblingsgegner geworden - es war sein achtes Tor im siebten Spiel gegen die Katalanen. Noch vor der Pause erhöhte Sané mit einem leicht flatternden, aber durchaus haltbaren 25-Meter-Schuss auf 2:0 (43.).

Nach der Halbzeit war es dann erneut Sané, der die erste Gelegenheit hatte: Doch alleine vor dem am Pfosten liegenden ter Stegen schob er diesem den Ball in die Arme (48.). Das fällige 3:0 holte dann Musiala nach, indem er eine Hereingabe von Alphonso Davies ins lange Eck schob (62.). Barca mühte sich, noch einen Ehrentreffer im Münchner Schnee zu erzielen, doch die Bayern standen an diesem Abend zu sicher für das junge Team von Xavi.